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Роберт Кочарян переведен в медицинский центр “Измирлян”

Роберт Кочарян переведен в медицинский центр “Измирлян”

Второй президент Армении Роберт Кочарян 28 апреля был доставлен в медицинский центр “Измирлян” для проведения послеоперационного обследования.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Роберта Кочаряна.

“По результатам обследования будет принято решение о проведении дальнейшего лечения”, - сказали в офисе Роберта Кочаряна.

Очередное судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других состоится 8 мая. Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года.


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