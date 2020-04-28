Роберт Кочарян переведен в медицинский центр “Измирлян”

Второй президент Армении Роберт Кочарян 28 апреля был доставлен в медицинский центр “Измирлян” для проведения послеоперационного обследования.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Роберта Кочаряна.

“По результатам обследования будет принято решение о проведении дальнейшего лечения”, - сказали в офисе Роберта Кочаряна.

Очередное судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других состоится 8 мая. Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года.