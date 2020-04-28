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Трамп обещает потребовать от Китая компенсаций. Euronews

Трамп обещает потребовать от Китая компенсаций. Euronews

Президент США снова обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе и не исключил возможность требовать многомиллиардную компенсацию за нанесенный ущерб. Заявление было сделано в понедельник на возобновленной после перерыва в выходные пресс-конференции в Белом доме: "Мы не очень довольны Китаем. Мы недовольны всей этой ситуацией, потому что считаем: эпидемию можно было бы остановить в источнике. Её можно было быстро прекратить, и она не распространилась бы по всему миру", - заявил в частности Дональд Трамп.

США по-прежнему занимают первое место по числу умерших от последствий коронавируса: более 56 тысяч человек. Тем не менее Трамп вновь призвал губернаторов возобновить экономическую деятельности "как можно быстрее, но с соблюдением мер предосторожности". Он также выразил желание, чтобы учащиеся вернулись в школу до окончания академического года.

Стало известно и об инструкциях Белого дома в том, что касается тестирования: губернаторам рекомендовано тестировать в месяц до 2,6 % населения.

В Нью-Йорке, остающемся главным очагом эпидемии в США, наметилась тенденция к снижению число госпитализаций и умерших. Накануне губенатор Эндрю Куомо дал понять, что после 15 мая карантин может быть продлен в некоторых частях штата.


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