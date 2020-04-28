В Ереване будет установлен памятник Махатме Ганди

В Ереване на территории парка между улицами Алабяна и Маргаряна будет установлен памятник Махатме Ганди.

Как передает «Арменпресс», это решение было принято на третьем заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана.

Докладчик, и. о. начальника отдела программ особого регулирования градостроительной деятельности аппарата мэрии Еревана Андраник Седоян отметил, что основанием для принятия решения послужило письмо Министерства иностранных дел Армении, направленное мэру Еревана.

“Этим письмом предлагается установить в Ереване памятник духовному лидеру Индии, выдающемуся политическому деятелю мировой истории и философу Махатме Ганди. Расходы на его транспортировку, установку и другие расходы, согласно письму МИД берет на себя индийская сторона. Место установки памятника согласовано с индийской стороной”, - отметил Седоян.

Предложение, представленное Министерством иностранных дел Армении, было одобрено главным архитектором Еревана и управлением архитектуры и градостроительства аппарата, а также согласовано с управлением внешних связей аппарата.

Решение об установке памятника Махатме Ганди в Ереване было принято 43 голосами “за” и 2 воздержавшимися.

Махатма Ганди был одним из руководителей и идеологов индийского движения за независимость от Великобритании. Ганди в качестве средства борьбы выбрал мирное восстание, борьбу без злости, без выстрелов, в которой единственным оружием людей является их жизнь. В 1947 году, благодаря его упорным усилиям, Индия мирным путем стала независимой от Великобритании, мир убедился в эффективности идеологии Ганди. День рождения Махатмы Ганди, 2 октября, отмечается в Индии как национальный праздник, а во всем мире - как День “Ненасилия”.

Лилит Демурян