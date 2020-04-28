Согласно решению коменданта разрешаются прогулки не далее 1 км от места жительства

Новым решением коменданта режима чрезвычайного положения Армении Тиграна Авиняна смягчены некоторые ограничения. Как сообщает «Арменпресс», новым решением коменданта разрешаются прогулки не далее 1 км от места жительства, не более двух совершеннолетних лиц или членов семьи.

Представляем решение коменданта:

“Руководствуясь решением правительства Республики Армения от 16 марта 2020 года N 298-Н “Об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения”, внести следующие изменения и дополнения в решение коменданта N 27 “Об ограничениях, применяемых на всей территории Республики Армения в связи с правовым режимом чрезвычайного положения” от 31 марта 2020 года:

Пункт 5 Приложения № 1 отредактировать следующим содержанием:

Исключения пункта 1 настоящего приложения составляют

1) посещение разрешенных Приложением № 2 мест осуществления торговли в городских населенных пунктах на расстоянии не более 500 метров от места жительства, самоизоляции или работы, а в сельских населенных пунктах на расстоянии не более 1 километра и действующих вне них торговых объектов

2) осуществление физических упражнений или велоспорта на расстоянии не более 1 км от места жительства

3) прогулка на расстоянии не более чем 1 километра от места жительства, не более 2 совершеннолетних лиц или членов семьи

5.1. В случаях, установленных пунктом 5 настоящего Приложения, необходимо наличие заполненного бумажного листа и документа, удостоверяющего личность, заполненного посредством телефонного приложения, содержащего сведения, установленного формой 2 настоящего приложения”.

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.