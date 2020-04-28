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Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха

Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха

28 апреля под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В повестку заседания были включены отчет об исполнении государственного бюджета 2019 года и ряд других вопросов.

Президент руководителям компетентных органов дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.


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БелТА


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