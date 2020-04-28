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Встреча главы МИД Республики Арцах Масиса Маиляна с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном

Встреча главы МИД Республики Арцах Масиса Маиляна с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном
Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян встретился с находящимся с рабочим визитом в Степанакерте секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.
Как передает «Арменпресс», на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся общей внешнеполитической повестки двух армянских государств и безопасности. Стороны подчеркнули необходимость продолжения согласованных и скоординированных усилий по преодолению внешнеполитических вызовов и угроз безопасности.

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