Встреча главы МИД Республики Арцах Масиса Маиляна с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном

Как передаетна встрече были обсуждены вопросы, касающиеся общей внешнеполитической повестки двух армянских государств и безопасности. Стороны подчеркнули необходимость продолжения согласованных и скоординированных усилий по преодолению внешнеполитических вызовов и угроз безопасности.