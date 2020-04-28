В ближайшие 10 дней мы пойдем на смягчение ограничений: Пашинян

Комендатура правового режима чрезвычайного положения Республики Армения в ближайшие 10 дней пойдет на смягчение ограничений, если не произойдет ничего экстраординарного.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В ближайшие 10 дней мы пойдем на смягчение ограничений, если не произойдет ничего необычного. Все сферы экономической деятельности начнут действовать, но для каждой сферы Министерство здравоохранения установит логику соблюдения правил безопасности”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что лишь образовательная сфера останется при ограничениях.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

В течение всего времени чрезвычайного положения в Республике Армения закрыты все учебные заведения, и обучение ведется дистанционно.

Норайр Шогикян