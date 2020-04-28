В онлайн-турнире, организованном Карлсеном, лидируют трое

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии очередного тура.

Как передает «Арменпресс», в этом туре Фабиану Каруана со счетом 3:2 превзошел Хикару Накамуру, а Ян Непомнящий уступил Дин Лижену.

Сейчас в турнирной таблице лидируют три шахматиста: Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Дин Лижэнь.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян