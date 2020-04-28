В онлайн-турнире, организованном Карлсеном, лидируют трое
12:09, 28 Апрель, 2020
В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии очередного тура.
Как передает «Арменпресс», в этом туре Фабиану Каруана со счетом 3:2 превзошел Хикару Накамуру, а Ян Непомнящий уступил Дин Лижену.
Сейчас в турнирной таблице лидируют три шахматиста: Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Дин Лижэнь.
Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен