Сквер рядом с ереванским цирком будет назван именем Леонида Енгибаряна

Прилегающий к ереванскому цирку сквер на углу перекрестка улиц Св. Григора Лусаворича и Агатангегоса административного района Кентрон будет назван именем народного артиста АрмССР, армянского актера цирка, клоуна, писателя и театрального режиссера Леонида Енгибаряна.

Как передает «Арменпресс», это решение было принято на третьем заседании 4-ой сессии Совета старейшин Еревана.

Докладчик, член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Арман Антонян отметил, что в связи с принятием проекта решения Совета старейшин Еревана о присвоении скверу имени Леонида Енгибаряна изменений в расходах бюджета и доходов Еревана не ожидается.

Решение было принято 44 голосами “за”, и 2 воздержавшимися.

Леонид Енгибарян родился 15 марта 1935 года в Москве. До того, как посвятить свою жизнь цирку, он пробовал себя и в нескольких других профессиях. В 1952 году окончив среднюю школу, поступил в Институт рыбного хозяйства, однако проучился там всего полгода, после чего перевелся в Институт физкультуры. Леонид Енгибарян до середины 1950-х достиг хороших результатов как профессиональный боксер. В сезоне 1952 - 1953 годов на чемпионате Москвы по боксу он одержал 9 побед, проиграл всего один поединок и занял третье место в своей весовой категории. В 1954 году он уже был боксером первой категории. В 1955 году в Государственном училище циркового искусства открывается отделение клоунады, и Леонид поступает туда. 25 июля 1959 года в Новосибирском цирке состоялся дебют артиста. В 1959 году, окончив училище, приезжает в Ереван и поступает на службу в армянский цирк. С 1956 года Енгибарян снимался в фильмах. В 1962 году Генрих Малян и Левон Исаакян предлагают артисту сыграть в кино самого себя. Фильм о цирковом клоуне они назвали “Путь на арену”. На состоявшемся в 1964 году в Праге международном конкурсе клоунов Енгибарян удостоился первой премии. Он с большим успехом выступает с гастролями как в СССР, так и за его пределами. Кроме Еревана и Москвы, Леонид любил и Прагу, где от жены-чешки у него рождается дочь Барбра. Кроме выступлений в цирке, Леонид Енгибарян проводит вечера пантомимы, пишет прозаические произведения, продолжает сниматься в фильмах: в “Тени забытых предков” Сергея Параджанова, в “Айболит-66” Ролана Быкова и в др. Енгибарян создал Эстрадный театр пантомимы, положил начало самобытному, новому “енгибаряновскому направлению”. Среди его лучших миниатюр - “Звездный дождь”, “Странности клоуна”, “Сердце на ладони” и много других. Леонид Енгибарян скончался в возрасте 37 лет 25 июля 1972 года в Москве, в день своего дебюта в цирке, спустя 13 лет. Артист похоронен на московском Ваганьковском кладбище. 15 марта 2020 года Леониду Енгибаряну исполнилось бы 85 лет.

Лилит Демурян