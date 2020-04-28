В США растет уровень безработицы

В США резко возрос уровень безработицы, экономика вследствие введенных из-за коронавируса ограничений и запретов несет слишком большие потери. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Голос Америки”.

Как отметил советник Белого дома по экономике Кевин Хассет, это самый большой негативный шок, когда-либо зарегистрированный в США. По его словам, уровень безработицы может опуститься до уровня “большого кризиса”.

Кевин Хассет напоминает, что в годы экономического и финансового спада 2008 года уровень безработицы в США составил около 9 миллионов. Сегодня уже официально зарегистрировано 26 миллионов безработных, из-за чего руководители ряда штатов призывают Конгресс страны разработать программы финансовых ассигнований для Штатов.

Многие конгрессмены-республиканцы и экономисты Белого дома предупреждают, что после списания двух триллионов долларов новые ассигнования увеличат федеральный долг.

По словам экономиста Хассета, каждый шаг сейчас должен быть очень осторожным, надо принимать взвешенные решения, без политических подоплек.

Другим важнейшим вопросом является проведение тестов, что, по мнению экспертов, до возобновления полноценных работ в экономике должно набирать обороты.

Губернаторы, стоящие перед очень большой дилеммой сокращения или сохранения ограничений, пытаются проявлять осторожность. Конгрессмены пытаются найти золотую середину между здоровьем и экономикой, но им предстоит новый этап политической борьбы, ведь до президентских выборов осталось всего несколько месяцев.