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Временно приостановлена подача газа газопотребителей ряда сел Котайкской области

Временно приостановлена подача газа газопотребителей ряда сел Котайкской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 28 апреля с 11: 00 до 17: 00 прекращено газоснабжение газопотребителей и прилегающих общественных объектов в селах Катнахпюр, Арамус, Камарис, Гегашен Котайкской области.


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