Временно приостановлена подача газа газопотребителей ряда сел Котайкской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 28 апреля с 11: 00 до 17: 00 прекращено газоснабжение газопотребителей и прилегающих общественных объектов в селах Катнахпюр, Арамус, Камарис, Гегашен Котайкской области.