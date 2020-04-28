СНБ Армении сообщает о раскрытии случаев взяток в особо крупных размерах

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщила о раскрытии случаев взяток в особо крупных размерах. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное пресс-службой СНБ Республики Армения․

“Служба национальной безопасности Армении, будучи приверженной принципу искоренения различных проявлений коррупции, противодействию ей и борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, в рамках возложенных на нее законом функций, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых по уголовному делу, возбужденному и расследуемому в следственном департаменте СНБ Республики Армения по факту злоупотребления должностными полномочиями рядом высокопоставленных должностных лиц Комитета государственных доходов Республики Армения, получила фактические данные о том, что генеральный директор концерна, включенного в список ряда хозяйствующих субъектов, в том числе и крупных налогоплательщиков Республики Армения, председателю Комитета государственных доходов при правительстве Республики Армения, затем должностному лицу, занимавшему должность министра финансов Республики Армения и постоянно осуществлявшему в указанный период функции представителя власти, руководящему органом исполнительной власти, посредством его сыновей, давал взятки в особо крупных размерах – 22 401 000 долларов США, за что имел покровительство указанного высокопоставленного должностного лица по линии службы, беспрепятственно осуществлял деятельность коммерческих организаций, представленных им в налоговых и таможенных органах, находящихся под его руководством. Экономическая деятельность указанных компаний была ограждена от вмешательства административных органов, контрольных функций государственных органов и получала более благоприятные административные акты при наличии соответствующих оснований.

С целью сокрытия по инициативе сыновей чиновника преступного происхождения указанной суммы, искажения ее истинного характера, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия реальной принадлежности, указанный предприниматель в течение 2011 года перечислил указанную последними и взаимосвязанную с ними сумму на счета организаций -нерезидентов, зарегистрированных за рубежом, а для сокрытия преступного характера сделки формально были заключены 2 договора займа.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ Республики Армения, руководителю хозсубъекта предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Армения, а в качестве меры пресечения судом избран арест.

Предварительное следствие продолжается, принимаются меры по установлению полного круга лиц, вовлеченных в длительную и скрытую противоправную деятельность, окончательного перемещения легализованных банковскими переводами доходов и их адресатов, обеспечению конфискации имущества, приобретенного преступным путем”.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.