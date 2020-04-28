Айк Марутян поблагодарил организаторов мероприятия, посвященного 105-летию Геноцида армян

Мэр Еревана Айк Марутян в начале очередного заседания Совета старейшин выразил благодарность всем тем лицам, которые приняли участие в организации мероприятия, посвященного 105-летию Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», он выразил особую благодарность вице-мэру Еревана Тиграну Вирабяну, автору идеи виртуального шествия 24 апреля.

“Все было очень красиво и дало возможность всему армянству участвовать в шествии, которое мы ежегодно проводили физическим присутствием. В этом году мероприятий не было во всем мире, также и в Армении, вследствие объявленного чрезвычайного положения”, - отметил Марутян.

Мэр Еревана выразил благодарность также вице-мэру Сергею Арутюняну, а также сотрудникам управления культуры и коммунальных служб, организации по вывозу мусора и санитарной очистке Еревана.

Геноцид, осуществленный Османской империей в отношении армян в 1915 году, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира 24 апреля отметили 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид признали и осудили около трех десятков государств.

Лилит Демурян