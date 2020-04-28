В Армению прибыл гражданин РФ, армянин по национальности: к омбудсмену обратилась российская коллега

К омбудсмену Армении Арману Татояну обратилась комиссар по правам человека Свердловской области РФ Татьяна Мерзлякова и попросила оказать содействие в вопросе въезда в Армению гражданина РФ, армянина по национальности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Комиссар сообщила, что члены семьи обратившегося к нему гражданина, жена и двое несовершеннолетних детей, с октября 2019 года находятся в Армении и в связи с семейными проблемами, детям и женщине крайне необходимо присутствие главы семьи в Армении.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что гражданин выразил готовность переехать в Армению ближайшим рейсом из Российской Федерации, тем не менее, опасается, что в условиях чрезвычайного положения его въезд на территорию Армении на основании гражданства не будет разрешен.

В связи с этим вопросом коменданту в срочном порядке было направлено письмо.

Омбудсмен для решения этой проблемы сотрудничал с почетным консулом Армении в Екатеринбурге и комендантом.

В результате такого сотрудничества, учитывая все обстоятельства дела, гражданин РФ, армянин по национальности, смог вернуться в Армению.