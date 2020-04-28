В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе правительства. В повестке дня заседания -законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О правовом режиме чрезвычайного положения”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”.

Депутаты обсудят также пакет законопроектов О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс Республики Армения и смежные законы.