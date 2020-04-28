В Таиланде продлили режим ЧП и комендантский час. РИА Новости

Кабинет министров Таиланда принял во вторник решение до 31 мая продлить в стране действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"Несмотря на видимое общее улучшение эпидемиологической ситуации и снижение количества новых пациентов, после долгого и подробного обсуждения кабинет принял решение продлить режим ЧП и введенные в действие в его рамках ограничительные меры еще на один месяц, до 31 мая", - сказал он журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Такое решение связано с высокой вероятностью возникновения второй волны эпидемии в случае отмены ограничений и социального дистанцирования", - пояснил замглавы департамента информации МИД Таиланда.

Вместе с режимом ЧП продлены ограничения на передвижение граждан между провинциями и городами страны и междугородние пассажирские транспортные перевозки, закрытие торговых центров, стадионов, фитнес-центров, массажных салонов, парикмахерских, увеселительных заведений и заведений общественного питания, сказал Нопхакун. Также продлен запрет на проведение собраний с количеством участвующих более 50 человек и всех публичных массовых мероприятий, добавил он.

Также на тот же срок продлен запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских авиарейсов и, до особого распоряжения, закрытие государственных границ на въезд в страну.