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Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 3-е заседание 4-ой сессии Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестке 27 вопросов.

Совет старейшин Еревана примет решение о присвоении одному из скверов Еревана имени Леонида Енгибаряна, получит согласие на установление памятника Махатме Ганди, а также присвоении Владилену Баляну звания Почетного гражданина Еревана.

В повестку включены также вопросы, касающиеся Союза журналистов Армении, установления льгот по налогу на имущество для художников, общественных организаций слепых и глухих и ряд других вопросов.


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БелТА


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