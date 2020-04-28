Началось очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 3-е заседание 4-ой сессии Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», в повестке 27 вопросов.

Совет старейшин Еревана примет решение о присвоении одному из скверов Еревана имени Леонида Енгибаряна, получит согласие на установление памятника Махатме Ганди, а также присвоении Владилену Баляну звания Почетного гражданина Еревана.

В повестку включены также вопросы, касающиеся Союза журналистов Армении, установления льгот по налогу на имущество для художников, общественных организаций слепых и глухих и ряд других вопросов.