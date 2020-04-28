Число подтвержденных в Армении случаев достигло 1 867, выздоровели 18 человек, скончался 1 мужчина

В Армении зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 28 апреля составило 1 867, зарегистрировано 30 летальных исходов.

Всего было проведено 19 296 тестов. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 18, и общее число вылечившихся достигло уже 866. На данный момент фактическое лечение получают 871 пациентов. В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшемуся пациенту было 67 лет и он имел сопровождающие хронические заболевания.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян