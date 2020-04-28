Дональд Трамп: «Тест на коронавирус не будет проблемой»

Во время брифинга, посвященному коронавирусу, президент Трамп заявил, что решения администрации в вопросе борьбы с пандемией помогли снизить количество жертв. Передает русская служба «Голоса Америки».

«Мы потеряли много людей, но, если вы посмотрите на первоначальные прогнозы – 2,2 миллиона – мы, вероятно, приближаемся к 60-70 тысячам и это слишком много. Смерть одного человека слишком много. И я думаю, что мы приняли действительно много хороших решений. Важным решением было закрыть границу или запретить въезд людям из Китая, очевидно, помимо граждан США, которые должны были приехать. Я не мог сказать, что “вы не можете приехать, вы не можете вернуться в свою страну”. Я думаю, что мы приняли много хороших решений», – заявил президент США.

В качестве ответа на обвинения демократов, что он не сделал достаточно для расширения тестирования, Трамп пригласил на брифинг руководителей крупных предприятий розничной торговли, которые проводят тесты в своих помещениях, и руководителей компаний, производящих тесты.

«Мы продолжаем быстро расширять наши возможности и уверены, что у нас достаточно тестов, чтобы начать открытие экономики. Мы хотим открыть нашу страну, и тестирование не будет проблемой», – заявил Трамп.

К настоящему времени в США проведено около 5,4 миллиона тестов на коронавирус.