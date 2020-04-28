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Пожар в городе Абовян: пострадавших нет

Пожар в городе Абовян: пострадавших нет

В службу “911” Национального центра кризисного управления в 22:01  27-го апреля поступил звонок, что возле магазина “10Х маркет” города Абовян Котайкской области горит горка картона. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.  Оказалось, что пожар вспыхнул возле магазина “10X market” на улице Хатиса.

Пожар был локализован в 22:15, потушен - в 22:33. Сгорели картонная груда (около 0,5 м3), деревянные конструкции и крыша павильона, находящегося вблизи.


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БелТА


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