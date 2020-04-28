COVID-19: число подтвержденных в США случаев превысило 1 млн: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 65 176 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 211 000. Излечились 922 862 человека.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 010 507 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 56 803 человека. В Испании число подтвержденных случаев - 229 422. Число смертности в Испании составило 23 521 человек.

В Италии число инфицированных - 199 414 человек, число летальных исходов - 26 977. Во Франции - 165 842 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 23 293. В Германии - 158 758 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 126. За Германией следует Великобритания. Показатель заражения в Великобритании - 157 149 инфицированных, число летальных исходов - 21 092. Число подтвержденных случаев в Турции - 112 261, скончались 2 900 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 91 472 человек. Общее число летальных исходов составляет 5 710 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 798 инфицированных, 10 новых случаев, скончались 5 806 человека.

В России, обошедшей Китай, общее количество инфицированных – 87 147, число летальных исходов - 794. В Китае - 82 836 случаев с тремя новыми, за последний день смерти не было. В Бразилии - 67 446 инфицированных, в Канаде - 48 500, в Бельгии - 46 687, в Нидерландах - 38 425.

В Грузии зарегистрировано 497 случаев заражения коронавирусом, 6 летальных исхода.

В Катаре коронавирусом заразились 11 246 человек, смертность - 10 случаев. Число заразившихся в ОАЭ достигло 10 839 человек, здесь зарегистрировано 82 случая смерти. В Египте - 4 782 случая, здесь скончались 337 человек. В Кувейте зарегистрировано 22 летальных случая, 3 288 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 847, смертность - 88. Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.