Европейские индексы - 27-04-20

МОСКВА, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.13% и составил 10659.99 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.55% и составил 4505.26 пункта, британский FTSE вырос на 1.64% и составил 5846.79 пункта, а российский RTSI вырос на 0.22% и составил 1083.68 пункта.