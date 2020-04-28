Цены на цветные металлы - 27-04-20

ЛОНДОН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1508.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5142.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1626.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12144.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 15042.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1874.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18850.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.