Газета “Айастани Анрапетутюн”: Орошаемые засоленные земли будут очищены

“В Армении 5 000 га земель первичного засоления, что обусловлено составом и структурой земель, и вторичной засоленностью 25 000 га земель, вызванной неправильной эксплуатацией или применением ненадлежащей агротехники. Это большая роскошь для нашей малоземельной страны.

В руководстве по снижению рисков природных и антропогенных катастроф, причиняющих ущерб сельскому хозяйству Армении, отмечено 30 000 га засоленных земель. Соответственно, 81,9% или 24,353 кв / м подвергнуты опустыниванию различной степени. Следует отметить, что 50% земель республики эрозированы, примерно в 60% выражены оползневые и селевые явления, 40% - каменистые территории, засоленные земли составляют около 30 000 га.

Специалисты объясняют, что засоление почвы заключается в том, что в почве накапливаются ядовитые и легко растворимые соли, которые в основном представляют собой хлориды натрия, магния и кальция, сульфаты, карбонаты, двукарбонаты. Количество растворимых солей достигает 3-30% и более. Эти вещества не позволяют растениям прорастать, нарушают их нормальное развитие.

Правительство приняло решение об оказании содействии крестьянским хозяйствам, в том числе и по части засоленных земель”.

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