Газета “Айастани Анрапетутюн”: Борьба за Родину

“Противостояли турецкой тирании и боролись с ней и отдельные мстители, фидаины, различные группировки и партии, и известные полководцы, имеющие большую тактическую подготовку. Лишь благодаря полководцу Андранику и Гарегину Нжде турецкие бандиты не смогли осуществить свою программу и войти не только в Восточную Армению, но и в Тифлис и Баку, Кавказ и Закавказье. Туркам не была сдана ни одна территория, даже малочисленные группы федаинов могли удерживать вооруженных до зубов профессиональных бандитов. Вспомним героические сражения в 1891 - 1894 гг. в Сасуне, когда сасунцы несколько раз побеждали регулярное турецкое войско и курдские банды, в 1894 году турецкое правительство вынуждено было блокировать Сасун, создать военную зону, объявив военное положение. Общее руководство войск было передано командующему 4-й армией Зеки Паше. Кроме 12 тысяч турецких солдат, находящихся в его распоряжении, на помощь ему пришли пехотный корпус Османа паши из Диарбекира - 3000 солдат, 2 конницы из Ерзнка и Муша, 26-й пехотный полк Карина и другие регулярные силы, пополнившиеся несколькими десятками тысяч турецких и курдских башибозуков”.

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