Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экономические цели противостояния США и Китая

Аналитические центры всех государств сегодня вовлечены в деятельность по прогнозированию и оценке ситуации влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику и возможных сценариев изменений в ее результате. Выдвигаются многочисленные, в том числе взаимоисключающие мнения. То, что эпидемия окажет существенное влияние на внешнюю и внутреннюю экономическую политику государств и на другие сферы, не подлежит обсуждению, результаты ощутимы уже сегодня. С другой стороны, на глобальные процессы в мире и на различные сферы жизнедеятельности человечества первостепенное влияние оказывают экономические интересы, будь то государств или крупных корпораций.

В последние годы особенно обострилось противостояние США и Китая в экономической плоскости. Оно прикрыто политической вуалью, время от времени приобретая острый характер. Несмотря на это, большое количество американских компаний осуществляют деятельность в этой азиатской стране. Немало и действующих в США китайских компаний. Такое поведение капитала США объясняется элементарной экономической причиной - экономическая деятельность в Китае выгодна, поскольку себестоимость продукции там получается гораздо ниже, чем в других странах. Против этого экономического условия пока бессильны все политические аргументы”.

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