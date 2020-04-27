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Более 30 сенаторов США поддержали инициативу по увеличению финансирования Арцаха

Более 30 сенаторов США поддержали инициативу по увеличению финансирования Арцаха

Более 30 сенаторов США присоединились к инициативе 75 членов Палаты представителей по увеличению финансирования Арцаха в 2021 году. Предлагается направить финансовые средства на разминирование и необходимые реабилитационные услуги. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

В письме сенатора Роберта Менендеса содержится призыв к двухпартийному руководству Комитета по ассигнованию выделить не менее 1,5 млн долларов США на гуманитарные программы США в Арцахе в 2021 финансовом году. В письме также содержится призыв к значительному финансированию услуг реабилитации в Нагорном Карабахе для лиц, пострадавших от наземных мин, а также для людей с физическими и когнитивными нарушениями.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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