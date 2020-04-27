ВБ готов помочь Армении в преодолении последствий коронавируса

Вице-премьер Мгер Григорян провел видеовстречу с новоназнченным вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и завершающим свою миссию в этой должности Сирилом Мюллером. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в видеовстрече также приняли участие министр финансов Атом Джанджугазян, министр экономики Тигран Хачатрян и заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян.

Вице-премьер, поблагодарив стороне Всемирного банка за инициативу организации видеозвонка, отметил, что Всемирный банк продолжает оставаться одним из ключевых партнеров Армении. Мгер Григорян высоко оценил сотрудничество со Всемирным банком особенно в этот период.

Вице-премьер поблагодарил господина Мюллера за его большую работу и отметил, что для него было честью сотрудничать с человеком с такими глубокими знаниями и профессиональными навыками, подчеркнув, что он всегда будет другом нашей страны.

Затем вице-премьер поздравил Анну Бьерде с назначением и пожелал ей плодотворной и продуктивной работы на ответственной должности.

Во время видеозвонка армянская сторона представила делегации ВБ мероприятия, направленные на нейтрализацию социально-экономических последствий эпидемии коронавируса, отметив, что они постоянно совершенствуются в результате консультаций со Всемирным банком, становятся более целенаправленными и эффективными.

Сирил Мюллер высоко оценил усилия правительства по предотвращению распространения коронавируса и нейтрализации его последствий для населения и экономики. Новоназначенный вице-президент Анна Бьерде отметила, что Всемирный банк готов продолжать оказывать поддержку правительству на этом важном этапе.

Собеседники обменялись мнениями о стоящих перед Арменией в экономической сфере вызовах и путях их преодоления.