Отелям Израиля разрешили принимать гостей с 3 мая

В воскресенье, 3 мая 2020 года, в Израиле вновь начнут принимать гостей цимеры – небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых имеются номера с отдельным входом с первого этажа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.

В понедельник, 27 апреля, в Израиле состоялось совещание во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетанияху, на котором обсуждался вопрос о возобновлении туризма. По его итогам было одобрено предложение министра туризма Израиля Ярива Левина по постепенному возвращению индустрии к работе.

Также было решено, что в ближайшие дни вместе с Министерством здравоохранения Израиля будет разработан специальный стандарт "Фиолетовый знак", подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период действия пандемии коронавирвуса.

Дальнейший шаги по возврату к деятельности в туристической сфере будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Это радостное известие для многих тысяч владельцев бизнеса и работников туристической отрасли, в которой впервые, после начала кризиса, установили конкретную дату для ее возвращения к работе", — прокомментировал министр туризма Израиля Ярив Левин

"Меньше, чем через одну неделю израильтяне вновь смогут путешествовать по своей стране, — сказал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр. — Надеюсь, что в самое ближайшее время будет возобновлен и въездной туризм, и россияне вновь смогут поехать в солнечный и теплый Израиль".