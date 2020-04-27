Грузия разрешила въезд из Армении грузовиков небольшой вместимости

Комитет государственных доходов Армении сообщает, что в результате переговоров с грузинской стороной был снят запрет на въезд небольших грузовиков из Армении в Грузию. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей КГД Армении.

«В соответствии с договоренностью, каждый грузовик малой вместимости может пересекать границу между Арменией и Грузией через контрольно-пропускной пункт «Баграташен»-«Садахло» на основе информации, предоставленной посольством Армении в Грузии руководителю таможенной службы КПП. Кроме того, посольство Армении в Грузии должно принять меры по исключению нарушений установленного маршрута и времени транзита.

Исходя из достигнутой с грузинской стороной договоренности, сообщаем, что для въезда на территорию Грузии лица, перевозящие товары небольшими грузовиками, должны предоставить необходимую информацию в посольство Республики Армения в Грузии по следующим телефонным номерам: (+995) 322-95-17-23 и мобильный (+ 995) 557-56-13-24 (WhatsApp, Viber)», - говорится в сообщении.