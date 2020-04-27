Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Авиакомпания «Армения» планирует осуществить рейсы Ереван-Воронеж-Ереван и Ереван-Тель-Авив-Ереван

Авиакомпания «Армения» планирует осуществить рейсы Ереван-Воронеж-Ереван и Ереван-Тель-Авив-Ереван

Авиакомпания «Армения» планирует 17 мая осуществить два рейса - Ереван-Воронеж-Ереван и Ереван-Тель-Авив-Ереван. Как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель директора авиакомпании Геворг Хачатрян.

Для покупки билетов нужно до 30 апреля отправить запросы по эл.почте ([email protected] или [email protected]) или позвонить по номеру: 011747777.

Важно знать, что только граждане данной страны могут выехать из Армении в Россию или Израиль, и только граждане Армении могут приехать в Армению. Все граждане, которые уже приобрели авиабилеты на март-апрель, могут заменить свои билеты на указанные рейсы без дополнительного штрафа.

Он также сообщил, что продажа авиабилетов будет осуществляться исключительно на официальном сайте авиакомпании. 

В Армению с 14 марта вернулись около 22 тысяч граждан Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации