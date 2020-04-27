Будут расширены рамки мероприятий помощи, обсуждены вопросы продовольственной безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжается обсуждение антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе сегодняшнего совещания сначала были подведены итоги текущих мероприятий, была предоставлена информация об 11-й и 12-й мероприятиях по нейтрализации последствий коронавируса, было отмечено, что продолжаются работы по разработке мероприятий целевой социальной помощи. Затем были представлены конкретные предложения о внесении изменений в некоторые утвержденные мероприятия, которые, по мнению авторов, дадут возможность расширить круг бенефициаров экономической и социальной помощи. Премьер-министр поручил привести их в проектный вид и представить на утверждение правительства.

Затем были обсуждены вопросы, связанные с продовольственной безопасностью и устойчивым развитием сельскохозяйственного сектора. В частности, были затронуты вопросы организации процесса поставки семян пшеницы высокого качества фермерским хозяйствам для осеннего посева, а также цели и инструменты возможной помощи. По этой теме состоялся заинтересованный обмен мнениями, был представлен ряд замечаний.

Никол Пашинян отметил, что государство заинтересовано в реализации такой программы и внедрении таких механизмов, которые, помимо обеспечения самодостаточности рынка, также изменят культуру переработки зерна в Армении. В этом контексте премьер-министр посчитал интересным обмен опытом с Арцахом и поручил продолжить разработку программы.

В ходе совещания была обсуждена идея реализации природоохранных мероприятий с компонентом социальной помощи, то есть оказание помощи столкнувшемуся с социальными проблемами вследствие коронавируса населению за проведение работ по посадке деревьев. Были обсуждены вопросы, связанные с цепочкой имплементации программы, мультипликативным эффектом, мониторингом и др. Идея была в целом одобрена.

Подчеркнув важность реализации такой программы, которая имеет как экологическую, так и социальную составляющую, премьер-министр вместе с тем отметил, что посредством инструментов мониторинга должна быть обеспечена подотчетность программы. Никол Пашинян поручил доработать предложение по результатам обсуждения и представить его на утверждение.