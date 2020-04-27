В соответствии с договоренностью с президентом Армении ОАЭ направили гуманитарную помощь

Президент Республики Армения Армен Саркисян в конце прошлого месяца провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Зайдом Аль Нахяном. В числе других вопросов президент Армении и наследный принц Абу-Даби обменялись сведениями о распространении нового коронавируса в их странах и в мире. Наследный принц Абу-Даби отметил, что сторона Эмиратов готова всячески помогать Армении. Собеседники обсудили также возможности оказания друг другу практической помощи.

После телефонного разговора стороне Эмиратов был передан подготовленный министерством здравоохранения Армении перечень необходимых принадлежностей.

В результате достигнутой между президентом Республики Армения Арменом Саркисяном и наследным принцем Абу-Даби, заместителем Главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Зайдом Аль Нахяном договоренности 27 апреля специальным рейсом из ОАЭ в Ереван были доставлены медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом.

Весь груз является даром от правительства и народа ОАЭ в подтверждение дружественного и особого отношения к Армении, а также еще одного свидетельства теплых отношений между президентом Армении и руководством ОАЭ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, посол Объединённых Арабских Эмиратов в Республике Армения Мухаммад Аль Зааби отметил, что помощь отправил старый друг президента Армении Армена Саркисяна шейх Мохаммад бин Зайд Аль Нахян для дружественного народа и правительства Армении.

«Объединенные Арабские Эмираты имеют честь выполнить свои обязательства по оказанию гуманитарной помощи дружественным странам, выражая им поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса. Эта поддержка включает в себя медицинские принадлежности. Это свидетельствует о тесных отношениях между Арменией и ОАЭ, - сказал посол. - Мы хотим, чтобы все страны мира объединились в борьбе с этой эпидемией. Мы высоко ценим усилия правительства Армении по борьбе с коронавирусом».

Руководитель аппарата президента республики Эмиль Тарасян отметил, что президент Армен Саркисян в последнее время активно общается с главами различных государств и международных организаций, обсуждая вопросы, связанные с предотвращением эпидемии и ее преодолением. «Аналогичная дискуссия состоялась с шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль Нахяном, и сегодня в Ереван прибыл специальный рейс с гуманитарной помощью, медикаментами и другими товарами, список которых был представлен министерством здравоохранения Армении. Эту помощь оказал наследный принц Абу-Даби в знак признания дружественных отношений между двумя странами», - сказал Эмиль Тарасян.

Президент Армении продолжит дискуссии и переговоры с международными партнерами по вопросам предотвращения, преодоления и лечения новой эпидемии коронавируса.