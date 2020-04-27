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Лорис Чкнаворян написал музыкальное произведение о пандемии коронавируса

Лорис Чкнаворян написал музыкальное произведение о пандемии коронавируса

Известный ирано-армянский композитор и дирижер Лорис Чкнаворян на днях заявил, что создал музыкальное произведение о пандемии коронавируса. Композитор назвал это произведение абстрактным искусством без мелодии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство ИРНА, маэстро заявил, что некоторые эмоции абстрактны, добавив, что только потому, что у музыкального произведения нет мелодии, его не стоит не слушать.

Композитор призвал всем взяться за руки и сохранить культуру, поскольку первая и самая важная проблема для восстановления страны - это ее культура, которая приносит светлое будущее стране.


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БелТА


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