По моей части тоже были упущения: Левон Мнацаканян ответил на вопросы парламентской комиссии
Начальник полиции Арцаха, командующий Армией обороны Арцаха во время Апрельской войны Левон Мнацаканян на заседании Следственной комиссии Национального Собрания Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года ответил на все озвученные вопросы. Он заверил, что Армия обороны во время войны выполнила поставленные перед нею задачи, хотя и не опровергает, что были упущения, в том числе с его стороны. Как сообщает Арменпресс, об этом Левон Мнацаканян сказал в беседе с журналистами после заседания.
«Я ответил на все вопросы, которые волновали комиссию. Все вопросы получили ответы. Мы были искренни, представили реальность, которая была во время Апрельской войны», - сказал Мнацаканян.
На вопрос, были ли какие-либо упущения в те дни, которые могли быть существенными для исхода войны, он ответил, что нет. «Однозначно, Армия обороны выполнила свою задачу, она победила», - сказал он.
Коснувшись упущений, Мнацаканян отметил, что, конечно, всегда есть что совершенствовать. На вопрос, были ли у него упущения, он ответил: «По моей части тоже были упущения, новый командующий учел их».
Он заверил, что Армия обороны выполнила задачу в те дни. Говоря о количестве жертв армянской стороны в результате Апрельской войны, он сказал: «2-5 апреля было 75 жертв, 35 из которых были срочниками».
Говоря об потерянных территориях, Мнацаканян отметил: «По нашим расчетам, речь идет о 400 гектарах».
Председатель комиссии Андраник Кочарян сказал, что они работали 4 часа без перерыва. Сегодняшнюю работу комиссии он оценил как эффективную. «Остальное жизнь покажет. У нас сегодня была очень важная встреча. Комиссия получила очень искренние ответы. Сегодняшнее искреннее общение очень важно для комиссии. Мы даже нашли вопросы, не вошедшие в анкету, поговорили о них», - сказал он.
Несколько дней назад комиссия пригласила третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна, который также ответил на вопросы членов комиссии.
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