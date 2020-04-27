Азиатские индексы - 27-04-20

ТОКИО, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.82% и составил 19783.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.49% и составил 1447.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.81% и составил 2815.49 пункта, а HANG SENG вырос на 1.26% и составил 24280.14 пункта.