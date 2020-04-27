COVID-19. В мире выздоровели более 888 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 3 млн 013 тыс 803 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 207 тыс. Число выздоровевших - 888 тыс 339 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 987 тыс 322 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 55 тыс 415 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 229 тыс 422. Число смертности в Испании составляет 23 тыс 521 человека. За день здесь выявлено 2 тыс 793 новых случаев.

В Италии число инфицированных - 197 тыс 675 человек, число летальных исходов - 26 тыс 644. Во Франции - 162 тыс 100 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 22 тыс 856. В Германии - 157 тыс 946 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 5 тыс 984. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 152 тыс 840 инфицированных, число летальных исходов - 20 тыс 732. Число подтвержденных случаев в Турции - 110 тыс 130, скончались 2 805 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 91 тыс 472 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 806 человек. За день здесь выявлено 991 новый случай. Россия обошла Китай по количеству зараженных. Здесь 87 тыс 147 инфицированных, число летальных исходов - 794. За день выявлено 6 тыс 198 новых случаев.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 830 инфицированных, 3 новых случая, скончались 4 633 человека. В Бразилии - 63 тыс 100 инфицированных, в Канаде - 46 тыс 895, в Бельгии - 46 тыс 687, в Нидерландах - 38 тыс 245.

В Грузии зарегистрировано 496 случаев заражения коронавирусом, 6 летальных исходов.

Число заразившихся в Катаре достигло 11 тыс 244 человек, здесь зарегистрировано 10 случаев смерти. В ОАЭ коронавирусом заразились 10 тыс 349 человек, смертность - 76 случаев.

В Египте - 4 534 случаев, здесь скончались 317 человек. В Кувейте зарегистрировано 22 летальных случая, 3 288 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 820, смертность - 87. Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных. В Ливане 710 случаев заражение и 24 случая смерти.

В Новой Зеландии заявили о победе над коронавирусом

В Новой Зеландии удалось остановить распространение COVID-19, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Жесткие ограничения в стране планирует ослабить в понедельник, 27 апреля, сообщает BBC.

При этом Ардерн подчеркнула, что Новая Зеландия "избежала худшего" в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом. "Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе ", - сказала она.

В понедельник, в 23.59, Новая Зеландия снимет блокировку четвертого уровня, которая действует уже более четырех недель. В течение этого времени почти все предприятия были закрыты, наряду со школами. Ардерн отметила, что невозможно узнать, что могло произойти без блокировки четвертого уровня. Но она предупредила, что на уровне 3 возникают новые риски, а именно, люди станут больше контактировать с другими. На третьем уровне ритейлерам, ресторанам и школам разрешат открыться в меньших масштабах. Школы будут открыты для детей в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома или чьи родители должны вернуться на работу.

Рабочие также смогут возобновить работу, если у них есть план контроля COVID-19 с соответствующими мерами по охране труда, технике безопасности и физическому дистанцированию. Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе во вторник.

"Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь людей", – сказала Ардерн.

Согласно подсчетам Университета Хопкинса, в Новой Зеландии подтверждено 1 469 случаев заражения коронавирусом, умерли 19 человек.

Борис Джонсон вернулся к работе и предупредил о максимальном риске

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором предупредил о максимальном риске второй вспышки вируса, если карантин будет снят слишком быстро. Общество и бизнес ожидают от властей плана по выходу из режима всеобщей изоляции и возвращению к нормальной жизни.

Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил британцев за единство и решимость, проявленные перед лицом эпидемии. Премьер-министр заявил, что Британия приблизилась к выполнению первой задачи в борьбе с Covid-19 - уберечь систему здравоохранения от непомерной нагрузки.

Джонсон заверил, что он, как никто, понимает урон, который карантин наносит экономике, однако сейчас первоочередная задача - закрепить достижения всеобщей изоляции и избежать второй вспышки заболевания.

"Сдержите свое нетерпение", - обратился премьер к владельцам бизнесов.

Джонсон вернулся в свою резидению на Даунинг-стрит, 10 в воскресенье вечером. В конце марта у Джонсона диагностировали коронавирус. Он провел неделю в лондонской больнице Сент-Томас, из которых три ночи находился в реанимации. После выписки премьер восстанавливался в загородной резиденции, а его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб.

Коронавируса в Ухане больше нет, объявили в КНР

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции.

С декабря прошлого года в Хубэе жертвами коронавируса стали в общей сложности 4 тыс. 512 человек (в Ухане - 3 тыс. 869), число инфицированных составило 68 тыс. 128 человек (в Хуане - 50 333).

Эпицентром распространения по миру коронавируса стал китайский город Ухань. Впервые коронавирус COVID-19 был выявлен на рынке в Ухане.

Спад волны смертей в Италии и Франции

Италия в воскресенье зафиксировала 260 "коронавирусных" смертей за сутки — это на 155 меньше, чем днём ранее, и самый низкий показатель с середины марта. В этой стране, первой в Европе столкнувшейся с эпидемией, от осложнений COVID-19 умерли уже почти 27 тысяч жителей. Без малого 65 тысяч пациентов выздоровели. Ещё более 106 тысяч итальянцев продолжают лечиться.

Позитивная динамика помогает итальянским городам планировать новую жизнь после карантина. Например, Милан, впервые за долгие годы дышащий чистым воздухом, надеется и впредь сохранить автомобильное движение в городе на минимальном уровне.

В соседней Франции в воскресенье сообщили о 242 смертях за сутки — этот показатель устойчиво снижается. Число умерших во французских больницах и домах престарелых приближается к 23 тысячам человек. В воскресенье относительно многие парижане решились выйти за покупками — продовольственные магазины продолжают работу. Многие жители французской столицы носят защитные маски и следуют рекомендациям не слишком приближаться к окружающим.

Испанские дети снова могут играть на улице

Испанские дети снова могут играть на улице. В условиях национального карантина им запрещалось выходить из дома последние шесть недель. С воскресенья не достигшие 14 летнего возраста вновь могут прогуляться, но не более часа и только в сопровождении взрослого.

За последние сутки жертвами коронавируса в стране стали 288 человек.

Фернандо Симон, координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения: "Умерли менее трехсот заразившихся. Мы не видели таких цифр уже очень давно. Конечно, радоваться подобной статистике сложно. Но эти цифры позволяют смотреть на развитие эпидемии с некоторым оптимизмом".

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Если снижение числа случаев заражения продолжится, правительство обещает приступить к смягчению ограничительных мер со 2 мая - разрешить гражданам гулять и заниматься спортом на улице.

К настоящему моменту от коронавируса в стране умерли почти 23 тысячи человек.

В Польше разрешили свадьбы с участием не более четырех человек

Желающие заключить брак в Польше вновь могут это сделать — правда, не снимая масок, не собираясь больше четверых и не устраивая застолий с гостями. Впрочем, настоящей любви пандемия не помеха!

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 200 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Трамп и Макрон обсудили усилия по борьбе c пандемией

Президент США Дональд Трамп побеседовал в воскресенье по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении, президенты США и Франции обсудили позитивные процессы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и прогресс на пути открытия экономик мира вновь. Передает русская служба «Голоса Америки».

Собеседники выразили надежду на скорое проведение совещания стран-постоянных членов Совбеза ООН, с тем, чтобы обсудить усилия ООН по борьбе с пандемией.

Президент США и президент Франции согласились друг с другом в вопросе о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в ходе беседы был обсужден ряд региональных проблем, а также вопросы двусторонних отношений.