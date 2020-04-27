Депутат НС Армении сообщила о слухах о заражении COVID-19 в азербайджанской армии

В социальных сетях азербайджанцы говорят о распространении коронавирусной инфекции в армии страны. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала депутат НС Армении, азербайджановед Татевик Айрапетян.

«На сегодняшний день в Азербайджане официально зарегистрировано 1645 подтвержденных случаев и 21 смертельный исход, 1139 вылечившихся. Ходят слухи о распространении инфекции в азербайджанской армии, о которых я лично не имею информации. Об этом пишут в социальных сетях», - сказала Айрапетян.

Депутат отметила, что с 27 апреля в Азербайджане планируется ослабить существующие ограничения для экономики.

«Азербайджан тратит 70-90 миллионов долларов в день на преодоление этой экономической ситуации. На ситуацию также повлияли колебания цен на нефть. Многие крупные компании сообщили о закрытии и банкротстве. Нынешняя экономическая ситуация вынуждает их смягчить карантинный режим и попытаться вернуться к нормальной жизни», - сказала депутат.

Татевик Айрапетян сказала, что в Азербайджане есть недовольство из-за отсутствия надлежащих программ социальной помощи со стороны властей и правительства.