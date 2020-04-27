Армянские специалисты создали очищающие воздух от коронавируса генераторы

Армения продолжает свои усилия по борьбе с коронавирусом своими средствами: На этот раз специалисты Национальной научной лаборатории им. Алиханяна подготовили 20 озоновых генераторов для дезинфекции закрытых территорий и медицинского оборудования. Министерство здравоохранения Армении уже приобрело их. Об этом в беседе с Арменпресс рассказала директор лаборатории Ани Абрамян.

«В целом, наша лаборатория не занимается такими случаями, но поскольку возникла необходимость из-за чрезвычайного положения вследствие коронавируса, мы решили что-то предпринять. И мы подумали, что будет лучше создать что-то для дезинфекции», - сказала Абрамян.

Она вспомнила разговор с одним армянским врачом из диаспоры об идее озоновых генераторов, нашла этого человека в Армении, вместе обсудили вопрос, изменили внешний вид и начали процесс создания. «В мире существует множество озоновых генераторов, которые используются в разных целях. Для нас было важно придумать что-то, что могло бы уничтожить вирус. Созданные нами озоновые генераторы могут дезинфицировать 140 кубометров воздуха в час», - сказала Абрамян, добавив, что установлены таймеры на 2 часа.

При использовании устройства в помещении не должно быть людей, озон вреден для дыхания. Эксперты сначала подготовили один экземпляр и передали его в министерство здравоохранения. Министерство отправило группу, изучило устройство, одобрило и выразило желание приобрести 20 штук. Озоновые генераторы также производятся в Китае, но в Армении не производились. По словам Абрамян, стоимость каждого устройства в Китае может колебаться в диапазоне 100-1000 долларов. «Наше устройство было среднего качества по сравнению с китайским. Стоимость материалов для одного устройства составила 42 тыс драмов, работы мы выполнили бесплатно», - сказала она, отметив, что при необходимости они могут продать их за 60–80 тыс драмов.

Абрамян также отметила, что так как теперь люди изолированы, если хотят дезинфицировать свои дома, то могут взять устройство, продезинфицировать дом и вернуть. По ее словам, есть много людей, которые заинтересованы в озоновых генераторах. С инженерным городком обсуждаются вопросы организации производства. 20 генераторов были в основном сделаны вручную. Работу выполняли в основном 8 человек.

«Работая с молодыми инженерами днем и ночью, нам удалось произвести 20 генераторов за 10 дней. Мы приложили много усилий, потому что в основном работали вручную. Если начнется автоматическое производство, будет проще, не нужно будет так много времени, сборка вручную - довольно сложная задача», - сказала Абрамян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян заявила, что приобретенные министерством 20 генераторов будут установлены в больницах, а в каких именно - будет решаться по мере необходимости.