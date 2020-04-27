По факту продолжения нарушений при застройке “Старого Еревана” возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Республики Армения распространила сообщение относительно статьи “Есть основания для ареста Марутяна”, опубликованной на сайте hraparak.am. «Арменпресс» представляет сообщение Генпрокуратуры Республики Армения․

“6 марта 2020 г. на сайте hraparak.am была опубликована статья под названием “Есть основания для ареста Марутяна”, согласно которой при попустительстве городских властей на протяжении года застройка “Старого Еревана” осуществляется без соответствующего разрешения. В статье, на основе обвинений, предъявленных руководителю другой общины Армении, а также с обвинениями в инкриминируемом деянии, делались суждения относительно выборочного осуществления функции уголовного преследования.

После публикации в результате мониторинга СМИ, осуществляемого Генпрокуратурой Армении, в контексте функции по защите государственных интересов, в прокуратуре города Еревана началось расследование. В рамках этого проекта от мэрии Еревана потребовали и получили документы, касающиеся застройки “Старого Еревана”, решений мэра Еревана, генеральные планы на основании решения мэра, документы об утвержденных проектах строительных работ и разрешениях на строительство.

В ходе расследования выяснилось, что 29.08.2013 г. в отношении территории, окруженной улицами Абовяна, Павстоса Бюзанда, Езника Кохбаци, Арами и главного проспекта Еревана, проект комплекса “Старый Ереван” был признан исключительным общественным интересом с целью реализации. Согласно полученным документам, начиная с сентября 2015 года по декабрь 2019 года, общиной Еревана 4 компаниям были даны соответствующие архитектурно-планировочные задания, которые были согласованы с компетентным органом и другими заинтересованными органами, установленными законом. А с 2016 по 2019гг. 3 из этих компаний были выданы разрешения на строительство, проекты которых были согласованы с Министерством культуры Армении, с другими заинтересованными органами, установленными законом.

В ходе расследования выяснилось, что одна из компаний, получивших разрешение на строительство, вне согласованных требований проекта осуществила строительные работы по надземному этажу, за что мэрия Еревана подвергла ее двойному административному взысканию. Учитывая, что компания в течение года после двойного административного взыскания продолжала строительство, осуществляемое с нарушениями проекта, еще до публикации указанной статьи мэр Еревана обратился к генеральному прокурору Армении. Это сообщение и приложенные к нему документы направлены в полицию с поручением о подготовке материалов и даче им хода, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам статьи 315.1 УК Республики Армения, ведется предварительное следствие.

То есть, согласно расследованию прокуратуры, факт бездействия или попустительства городских властей при осуществлении застройки проекта “Старый Ереван” не обоснован.