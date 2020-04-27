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Случаи камнепадов и оползней участились

Случаи камнепадов и оползней участились

В течение 7 дней произошло 11 случаев обрушения, 6 случаев камнепада, 2 случая оползней. Спасатели СС МЧС блокировали территории и удаляли камни. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, параллельно со случаями камнепадов активизировались и оползневые зоны.

В Армении около 2 504 оползней общей площадью более 2 га. Министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими функциями постоянно проводит исследования в оползневых зонах, консультируется с компетентными государственными органами, разрабатывает пакет предложений для представления правительству.


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БелТА


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