Случаи камнепадов и оползней участились

В течение 7 дней произошло 11 случаев обрушения, 6 случаев камнепада, 2 случая оползней. Спасатели СС МЧС блокировали территории и удаляли камни. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, параллельно со случаями камнепадов активизировались и оползневые зоны.

В Армении около 2 504 оползней общей площадью более 2 га. Министерство по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими функциями постоянно проводит исследования в оползневых зонах, консультируется с компетентными государственными органами, разрабатывает пакет предложений для представления правительству.