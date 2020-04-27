Число людей, преодолевших коронавирус, в Иране увеличилось на 1 276
16:15, 27 Апрель, 2020
Согласно статистическим данным коронавируса в Иране на 27 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 991, составив 91 472. За указанный период число умерших увеличилось на 96. Всего с начала эпидемии в стране в результате коронавируса скончались 5 806 человек.
Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 3 011 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось на 1 276. Всего в Иране излечились 70 933 человека.
Протестировано 432 329 человек.
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