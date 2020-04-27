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У 34 граждан, сдавших тест в Арцахе, коронавирус не обнаружено

У 34 граждан, сдавших тест в Арцахе, коронавирус не обнаружено

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Арцах, результаты тестов 34 граждан, тестированных по подозрению в коронавирусе, отрицательные, что означает, что у них инфекция не подтверждена. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

По состоянию на 27 апреля в Арцахе зарегистрировано 8 случаев заражения новым коронавирусом, 5 из которых уже выздоровели.


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