У 34 граждан, сдавших тест в Арцахе, коронавирус не обнаружено

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Арцах, результаты тестов 34 граждан, тестированных по подозрению в коронавирусе, отрицательные, что означает, что у них инфекция не подтверждена. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

По состоянию на 27 апреля в Арцахе зарегистрировано 8 случаев заражения новым коронавирусом, 5 из которых уже выздоровели.