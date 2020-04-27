В Японии стартовал флешмоб на самую необычную маску для лица. Regnum

В Японии стартовал флешмоб с хэштегом «покажи маску, которой гордишься». В рамках этого ивента люди своими руками создают необычные маски для карантина, сообщает Kotaku 27 апреля.

Пользователи социальных сетей начали делиться фотографиями своих масок. Некоторые энтузиасты посвятили свои творения персонажам поп-культуры, другие — игровым консолям.

Издание отмечает, что необычный флешмоб появился из-за того, что достать одноразовые маски в Японии практически невозможно. В связи с этим люди начали делать их своими руками.