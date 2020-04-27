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В инфекционной больнице Гюмри на данный момент лечение получают 65 больных коронавирусом

В инфекционной больнице Гюмри на данный момент лечение получают 65 больных коронавирусом


В инфекционной больнице Гюмри на данный момент 65 больных коронавирусом получают лечение, 59 из них - жители Ширакской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака. Помимо 59 больных, получающих лечение в инфекционной больнице Гюмри, 11 пациентов получают лечение в столице, 10 человек выздоровели и выписались, в результате болезни было зарегистрировано 3 случая смерти. В Ширакской области 277 граждан имеют указания на изоляцию и самоизоляцию.

С 1 марта по 27 апреля в медучреждениях и областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний было проведено 686 тестов на коронавирус. Работы по выявлению рисков и контактов, и их изоляции проводятся непрерывно.

Арменуи Мхоян


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