Церемония последнего звонка будет отложена на неопределенный срок

С целью предотвращения распространения коронавируса нового типа в Армении, церемония последнего звонка, которая должна состояться в конце 2019 - 2020 учебного года, будет отложена на неопределенный срок.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“Я знаю, что в жизни всех учеников церемония последнего звонка очень важна, так как закрывается одна страница жизни, другая - открывается. Несмотря на все это, мы не должны забывать, что у нас есть проблема распространения эпидемии, и у молодежи и подростков заражение в основном бывает без симптомов. Но мы должны понимать, что в случае проведения масштабных мероприятий болезнь может распространиться и заразить членов семей, которые могут иметь хронические заболевания”, - отметил Арутюнян.

По словам министра, мероприятия последнего звонка будут проведены лишь тогда, когда Минздрав объявит о преодолении эпидемии, и действующие ограничения будут устранены.

“Мы вместе назначим день и проведем церемонии последнего звонка.

Арутюнян разоткровенничался и отметил, что после карантина многие нуждаются в подобных мероприятиях и просто в выходе на улицу, в общении, следовательно, когда будет разрешено проведение общественных мероприятий, будет отмечен и последний звонок.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

В течение всего времени чрезвычайного положения в Республике Армения закрыты все учебные заведения, и обучение ведется дистанционно.

Лилит Демурян