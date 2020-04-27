ЕБРР продолжит тесное сотрудничество с правительством Армении

Премьер-министр Никол Пашинян провел видеоконференцию с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между правительством Армении и ЕБРР.

Г-н Чакрабарти приветствовал и положительно оценил осуществление широкомасштабных антикризисных мероприятий правительства Армении в связи с коноранавирусной эпидемией и отметил, что ЕБРР полностью поддерживает шаги и программы армянской стороны. Президент ЕБРР подчеркнул, что банк будет активно продолжать программы содействия малому и среднему бизнесу Армении, а также инвестиционные программы по инфраструктурам, энергетике, транспорту, внешней торговле и другим направлениям, намеченные в стране до кризиса.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за готовность к тесному сотрудничеству и отметил, что правительство Армении придает большое значение инвестиционным программам инфраструктурного капитала и продолжит действия в этом направлении, тем самым стимулируя активизацию экономики.

В ходе видеоконференции Никол Пашинян и Сума Чакрабарти обменялись мнениями относительно создавшейся ситуации в связи с эпидемией коронавируса и ее экономических последствий.