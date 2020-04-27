В колледжах и училищах не будет проведена защита дипломных работ

В колледжах и училищах Республики Армения не будут проведены защита дипломных работ и выпускные экзамены, также и в школах не будут проведены экзамены выпускного 12-го класса

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

Министр образования и науки Армении представил следующее: “В школах экзамены 12-го класса не будут проводиться. Итоговые оценки всех предметов будут обобщены на основе итоговой оценки первого полугодия и электронных оценок второго полугодия. Учитывая, что некоторые ученики 12-х классов сдали выпускные экзамены в декабре прошлого года, им предоставляется возможность выбора, сохранить экзаменационный результат или выбрать оценку конца года как экзаменационную оценку”, - сказал министр. Подведение итогов будет проведено, и аттестаты будут выданы до 25 мая. Защита дипломных работ колледжей и училищ и экзамены не будут проводиться. Подведение итогов будет осуществляться по тому же принципу, как в школах. Дипломы в этих учебных заведениях будут выданы до 5 июня”, - отметил Арутюнян.

По его словам, эти решения были приняты в целях обеспечения безопасности, также все было сделано для того, чтобы не воспрепятствовать ходу призыва.

“Мы приняли ряд решений в этой логике, то есть, мы не можем создавать проблему для призыва. Для нас первостепенным было то, чтобы мы не навредили призыву”.

В этом году экзамены на медаль вообще не будут проводиться, но претендентам, по словам Арутюняна, будет предоставлена возможность участвовать в экзаменах, которые пройдут в следующем году.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

В течение всего времени чрезвычайного положения в Республике Армения закрыты все учебные заведения, и обучение ведется дистанционно.

Лилит Демурян