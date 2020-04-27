Очередное заседание Совета старейшин Еревана пройдет в фойе мэрии

Учитывая необходимость предотвращения распространения коронавируса, заседание Совета старейшин Еревана 28 апреля также пройдет в фойе мэрии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“Для проведения заседания будут обеспечены необходимые технические условия и соответствующие противоэпидемические мероприятия. Коллег-журналистов вновь просим освещать заседание без посещения здания мэрии посредством онлайн-трансляции

Кроме прямой онлайн-трансляции, по окончании заседания в сети будет размещена и видеозапись заседания”, - говорится в сообщении мерии.