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Очередное заседание Совета старейшин Еревана пройдет в фойе мэрии

Очередное заседание Совета старейшин Еревана пройдет в фойе мэрии

Учитывая необходимость предотвращения распространения коронавируса, заседание Совета старейшин Еревана 28 апреля также пройдет в фойе мэрии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“Для проведения заседания будут обеспечены необходимые технические условия и соответствующие противоэпидемические мероприятия. Коллег-журналистов вновь просим освещать заседание без посещения здания мэрии посредством онлайн-трансляции

Кроме прямой онлайн-трансляции, по окончании заседания в сети будет размещена и видеозапись заседания”, - говорится в сообщении мерии.


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БелТА


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