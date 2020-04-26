«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Мир и армянство всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян
Никол Пашинян направил послание в связи со 105-летием Геноцида армян
Армянский народ всё ещё ждет победы истины и утверждения справедливости: послание президента
Признание Турцией геноцида и справедливая компенсация не имеют альтернативы: Арарат Мирзоян
Католикос Всех Армян направил послание в связи со 105-летием Геноцида армян
Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян
В Армении живут три женщины, пережившие Геноцид армян
Дональд Трамп направил послание по случаю 24 апреля
Джо Байден обещает в случае избрания поддержать резолюцию о признании Геноцида армян
Франция привержена борьбе с отрицанием: Макрон направил письмо президенту Армении
Мы никогда не должны забывать жертв Геноцида армян: Джастин Трюдо
Кипр помнит о жертвах ужасного преступления и чтит их память: Никос Анастасиадис
Президент Ливана Аун направил обращение к 105-й годовщине Геноцида армян
Признание - минимум, чего достойны 1,5 млн жертв Геноцида армян
Совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ
Предложенный в 2014 году вариант не является переговорным документом: глава МИД о заявлении Лаврова
Никакое решение по Арцаху не может быть принято без согласия народа Арцаха: Мнацаканян
Араик Арутюнян представил свою позицию по вопросу урегулирования карабахского конфликта
ВС Арцаха сбили азербайджанский беспилотник
Минобороны Арцаха представило фотографии обломков сбитого азербайджанского беспилотника
В Армении зарегистрирован 81 новый случай COVID-19
В Армении у 230 зараженных коронавирусом - пневмония, 10 человек находятся в критическом состоянии
В Армении коронавирусом заразились 10 сотрудников полиции, 5 из них уже выздоровели
В Армении от коронавируса вылечилась 93-летняя женщина
Несколько сотрудников посольства Армении в России изолированы по подозрению в заражении COVID-19
Количество зараженных коронавирусом в Арцахе достигло 8
Решение коменданта отменяет ограничение межобластного передвижения, снимаются пропускные пункты
Форс-мажор, препятствующий осуществлению коммунальных платежей, считается устраненным: КРОУ
Текущий объем социально-экономической помощи правительства составляет 43,3 млрд драмов
США предоставят Армении еще 600 000 долларов на борьбу с коронавирусом
Глава МИД Индии сообщил об отправке медпомощи в Армению
Правительство Литвы предоставит Армении помощь в виде медикаментов
Мы работаем на тем, чтобы вакцина была доступна всем странам: Афеян
Первые клинические испытания вакцины стартуют в Британии. Euronews
В Германии впервые разрешены клинические испытания вакцины против коронавируса. Deutsche Welle
Лавров оценил возможность снижения цены на газ для Минска и Еревана
Президент РА подписал пакет Судебного кодекса и 13 смежных законов
В рамках 14-го мероприятия правительство окажет помощь студентам
Злоупотребившие этим шансом, должны быть удалены из системы государственного управления: Пашинян
КГД опубликовал список крупнейших налогоплательщиков Армении
Исполнительный директор Общественного телевидения Армении представила заявление об отставке
Весь сбор от песни Сержа Танкяна «Армения» будет направлен на проекты фонда «Мой шаг»
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